كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، لكن عدد الحالات اليومية انخفض عما كان عليه قبل أسبوع في إشارة محتملة إلى أن موجة الصيف التي يغذيها المتحور أوميكرون قد تتباطأ.

وسجلت كوريا الجنوبية 110 آلاف و 944 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 396 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 240 ألفا و 331 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 64 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و44 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.