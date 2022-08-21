تدريب 25 صيادا على السلامة البحرية في بئر العبد بشمال سيناء

شارك علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء والدكتور رياض إسماعيل النائب بمجلس الشيوخ والدكتور عزت مرزوق في ختام مشروع تعزيز التنمية المستدامة حول الذي تنفذه جمعية الجورة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول السلامة البحرية.

وأكد الدكتور خالد زايد مدير مشروعات جمعية الجورة للتنمية المحلية أن فريق ورشة العمل حول السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى تم في قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد والتي كانت تستهدف عدد 25 صيادا من صيادي بحيرة البردويل وتهدف الورشة لرفع وعي الصيادين بأهمية معايير السلامة وأدواتها وأهمية الحفاظ علي المخزون السمكي والبيئة البحرية الذي يؤثران بشكل مباشر علي المناخ.

وأضاف أنه تم تقديم الجمعية الدعم للصيادين من خلال تسليمهم أدوات السلامة البحرية ومنها بدلة صياد كاملة بمشتملاتها وكشافات انارة للرأس وأشارت تنبيه ضوئية، مع شنطة إسعافات أولية، و تسعي الجمعية من خلال أنشطة مكون الثروة السمكية لتحقيق توازن في الصيد والحفاظ علي الصيادين ومهنتهم وذلك تحقيقا لمحاور رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.