البحرين وبوروندي تبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي في بوروندي ألبرت شينجيرو، الذي يزور البحرين حاليا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة مجالات التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جرى -خلال اللقاء اليوم الأحد- بحث تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد الزياني بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، معربا عن حرص البحرين واهتمامها بتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع بوروندي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة.

ومن جهته، أشاد الوزير البوروندي بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده واهتمامها بتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع بما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، وقع الوزيران مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية.