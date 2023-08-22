استطلاع: دونالد ترامب يتقدم على رون ديسانتيس بفارق 23 نقطة في ولاية أيوا

تغلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أقرب منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وذلك في استطلاع للرأي شمل ناخبي ولاية أيوا نشر اليوم الاثنين، في أحدث إشارة إلى القوة التي يتمتع بها الرئيس السابق.

وقالت صحيفة نيويورك ديلي نيوز إن الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة دي موين ريجستر المحلية، كشف أن ترامب تفوق على ديسانتيس بنسبة 23 نقطة مئوية في ولاية أيوا، وهي فجوة أصغر من تقدمه الوطني، لكنها لا تزال هائلة.

يشار إلى أنه بالنسبة لديسانتيس أو أي حصان أسود آخر يسعى إلى الإطاحة بترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض للحزب الجمهوري ، يمكن أن تكون أيوا أرضية إثبات حاسمة.

ووصفت الولاية، التي تضم جمهورا انتخابيا ذا ميول إنجيلية، بأنها ولاية تمهيدية صعبة نسبيا بالنسبة لترامب، الذي أثرت أربع لوائح اتهام ضده هذا العام على محاولته للعودة إلى البيت الأبيض.

وتعززت أرقام ترامب في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة مع توالي الاتهامات.

ويعاني ديسانتيس، الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أقوى منافس لترامب، من مشاكل في الميزانية، حيث تراجعت أرقامه في استطلاعات الرأي خلال الربيع وحتى الصيف، وقام باستبدال مدير حملته قبل أسبوعين.0

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الجمهوريون في ولاية أيوا إلى مؤتمرهم الحزبي الأول في البلاد في يناير المقبل.