قصور الثقافة تختتم قافلة الرويسات ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

بعد فعاليات حافلة أقيمت على مدار عدة أيام، اختتمت فعاليات القافلة الثقافية والفنية بمنطقة الرويسات بجنوب سيناء، التي أطلقتها للمرة الأولى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

شهدت الفعاليات عقد محاضرة بعنوان "القدوة الحسنة وأهميتها في تكوين وبناء الشخصية" تحدثت خلالها د. جيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل ومشرف المشروع عن القدوة الحسنة وأهميتها فى تربية الأبناء، وأكدت أنه يجب على الوالدين أن يكونوا قدوة لأبنائهم بالأقوال والأفعال، وطلبت من كل طفل أن يتناول الحديث عن أحلامه في المستقبل للتعرف على مهارات وقدرات التفكير لديه وإرشاده للقدوة الحسنة.

وعقد لقاء ثقافي بعنوان "معا لترشيد الطاقة" تحدثت به شرين عبد المولى عن الطاقة وطرق ترشيدها، بجانب ورش حكي لبعض قصص الأطفال عن الكهرباء وذكر الدروس المستفادة منها، مع عمل لوحات استرشادية ومطوية بالكانسون الملون ومجموعة صور مطبوعة تحتوي عبارات لترشيد الطاقة.

هذا وشهدت الفعاليات عدة ورش فنية وحرفية، حيث استكملت الفنانة شهد عيد ورشة عمل مرايا مكرمية وكيفية إخراج الشكل النهائى للمنتج، بجانب ورشة رسم وتلوين للأطفال للتعبير عن البيئة المحيطة وأهم ما يميز منطقة الرويسات تراثيا.

وعقد حوار آخر مع الأطفال عن جنوب سيناء وشرم الشيخ وما تتميز به من طبيعة جبلية، وتكوينات صخري والجبال وألوانها وما يحيط بها من عناصر كالنخيل، وقد عبر الأطفال عن تراثهم الثقافي من خلال لوحات تنوعت بها رؤاهم، ثم أقيم معرض لأعمالهم لتسجيل انطباعاتهم عن الورش التي قاموا بتنفيذها، وأقيمت الورشة بإشراف د. إيمان نوار.

وفي مدرسة الرويسات أقيمت ورشة إعادة تدوير من الزجاج والخيوط الخيش وعمل فازات وحافظات مكتب وتزيينها من الخرز اللولي بإشراف الفنانة غادة علي.

واختتمت الفعاليات بقصر ثقافة شرم الشيخ بالتعاون مع المكتبة المتنقلة، وتضمنت لقاء ثقافيا تحدثت به شيرين عبد المولى عن آداب التعامل مع كبار السن، وكيفية الاهتمام بهم، ومعاملتهم معاملة حسنة، بجانب فقرة اكتشاف المواهب ضمن فعاليات القافلة وأثمرت عن اكتشاف مواهب فى الرسم والتمثيل، مع مشاهدة بروفات فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ.

وضمن الفعاليات المكثفة بالقافلة، نفذت ورشة رسم وتلوين على الخشب، لتعلم تقنية مزج الألوان وتأثيرات الحرق باستخدام ألوان الفلوماستر تنفيذ د. ايمان نوار، مع ورشة رسم على الوجه تنفيذ شهد عيد، وسهام إسماعيل.

فعاليات القافلة نفذت ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، وجاءت ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة وبورسعيد، والإسماعيلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، في سياق المشروع الثقافي لوزارة الثقافة.