بوحبيب يشكر الجزائر على موقفها تجاه لبنان

شكر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء نظيره الجزائري أحمد عطاف على دعم بلاده للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.



وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن بو حبيب نقل لعطاف شكر وامتنان السلطات اللبنانية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظير تضامنه ودعمه ووقوفه بجانب لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.

وأكد بو حبيب خلال المكالمة الهاتفية على امتنان لبنان لقرار الرئيس تبون تزويد لبنان بشحنة من الفيول بغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنّ هذه المبادرة القيّمة لقيت استحسانا كبيرا وصدى واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني.

وفي الختام أعرب بوحبيب عن خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر في مجلس الأمن الدولي دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحه الحيوية وسيادته على ترابه الوطني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على أراضيه.

هذا ويشهد لبنان حالة من التوتر مع استمرار تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد منذ عام 2019، حيث انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني.

وهذا وأعلنت الجزائر يوم الأحد الماضي استعداد الرئيس عبد المجيد تبون لنجدة لبنان في أزمته التي يعاني منها، وإمدادها بالوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.