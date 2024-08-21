 فيديو.. فاروق فلوكس عن أزمته مع مها أحمد: عفا الله عما سلف - بوابة الشروق
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فيديو.. فاروق فلوكس عن أزمته مع مها أحمد: عفا الله عما سلف


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:31 م

قال الفنان فاروق فلوكس إنه لا يمتلك حساب على تطبيق «تيك توك»؛ لأنه يعاني من ضعف نظر في عينيه، كما أنه لا يفهم طبيعة هذا التطبيق.

وتحدث عن أزمته مع الفنانة مها أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: «عفا الله عما سلف»، ولن يمانع في المشاركة معها في أي عمل، ولكن بشرط طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل الفنّي، وهل سيقبل هذا الدور أم لا؟.

وأشار إلى تمنيه تقديم شخصية «العجوز والبحر»، بالإضافة إلى شخصية «أحدب نوتردام» ولكن الزمن لم يسعفه لتقديمهما.

وذكر أنه لم يفقد الشغف في الحياة ويعيش بالأمل، ولكن سنه أصبح لا يتناسب مع شخصية «أحدب نوتردام»، ومن الممكن تجسّيد شخصية «العجوز والبحر»، وتحتاج لكاتب متمكن لأنه عمل رائع.

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