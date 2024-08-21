أوباما: أمريكا جاهزة لفصل جديد تحت رئاسة كامالا هاريس

قدم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تأييدا حماسيا للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس خلال خطابه الختامي في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب مساء الثلاثاء.

وقال أوباما أمام حشد متحمس: "أمريكا جاهزة لفصل جديد. أمريكا جاهزة لقصة أفضل. نحن جاهزون لرئاسة كامالا هاريس".

وأضاف الرئيس الأسبق: "كامالا هاريس جاهزة للمنصب، فهي شخص أمضى حياته في النضال نيابة عن الناس الذين يحتاجون إلى صوت ومدافع".

وانتقد أوباما خليفته الجمهوري دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يواجه هاريس في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال أوباما: "هنا لدينا ملياردير في الثامنة والسبعين من عمره لم يتوقف عن الشكوى من مشاكله منذ أن نزل من مصعده الذهبي قبل تسع سنوات. كانت سلسلة مستمرة من الشكاوى التي ازدادت سوءا الآن لأنه يخشى الخسارة أمام كامالا".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أربع سنوات أخرى من التصريحات الجوفاء والتخبط والفوضى. لقد شاهدنا هذا الفيلم، ونحن جميعا نعلم أن التكملة عادة ما تكون أسوأ".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اعتمد الديمقراطيون الأمريكيون رسميًا ترشيح هاريس عن الحزب للانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من خلال تصويت شكلي بحت.

ومن المقرر أن تلقي هاريس كلمة رئيسية في المؤتمر مساء الخميس، ليكون ذلك الختام الكبير للحدث الذي يستمر أربعة أيام، والذي يهدف إلى الاحتفاء بهاريس واختيارها لنائبها ، تيم والز، وتعزيز زخمهما لبقية الحملة.