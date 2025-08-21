فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي، إلى أن المباريات التي تم فتح باب حجز التذاكر لها كالتالي:

يوم 24 أغسطس

• الاتحاد × البنك الأهلي.. استاد الإسكندرية.

• طلائع الجيش × الإسماعيلي.. استاد جهاز الرياضة العسكرية.

يوم 25 أغسطس

• الأهلي × غزل المحلة.. استاد المحلة.

• زد × وادي دجلة.. استاد المقاولون العرب.

• بيراميدز × مودرن سبورت.. استاد الدفاع الجوي.

يوم 26 أغسطس

• كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. على استاد الإسماعيلية.

• حرس الحدود × المصري.. على استاد السويس الجديد.