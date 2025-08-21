 فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوري - بوابة الشروق
الخميس 21 أغسطس 2025 6:13 م القاهرة
فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوري

الشروق
نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 5:50 م

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي، إلى أن المباريات التي تم فتح باب حجز التذاكر لها كالتالي:

يوم 24 أغسطس

• الاتحاد × البنك الأهلي.. استاد الإسكندرية.

• طلائع الجيش × الإسماعيلي.. استاد جهاز الرياضة العسكرية.

 

يوم 25 أغسطس

• الأهلي × غزل المحلة.. استاد المحلة.

• زد × وادي دجلة.. استاد المقاولون العرب.

• بيراميدز × مودرن سبورت.. استاد الدفاع الجوي.

يوم 26 أغسطس

• كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. على استاد الإسماعيلية.

• حرس الحدود × المصري.. على استاد السويس الجديد.

 


