جوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف مشروع بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إسرائيل، أمس الأربعاء، إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "المضي قدما في هذا المشروع يعد تهديدا وجوديا لحل الدولتين، ومن شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ويشير حل الدولتين إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حل الدولتين، وكذلك حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وافقت لجنة التخطيط الإسرائيلية على خطة لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يسمى بمنطقة إي 1، وهي منطقة حيوية تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا صعبا، بل مستحيلا.

ويأتي قرار إسرائيل في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول، منها فرنسا وكندا وأستراليا، بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.