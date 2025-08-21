إيطاليا توقف أوكرانيا يشتبه في ضلوعه بتخريب أنابيب نورد ستريم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت الشرطة الإيطالية مواطنا أوكرانيا يُشتبه في ضلوعه بعملية تخريب خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم" عام 2022.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، أن المشتبه به "سيرجي. ك" أُوقف قرب مدينة ريميني شمال إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

ويُزعم أن "سيرجي. ك" كان أحد منسقي مجموعة زرعت متفجرات في خطي أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر 2022.

وأوضحت التقارير حينها، أن المشتبه به وشركاءه نفذوا عملية التخريب باستخدام يخت شراعي، وألحقوا أضرارا بالغة بخطي الأنابيب باستخدام المتفجرات.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية للعدل في ألمانيا بعد تسلّمه من إيطاليا.

وفي 14 أغسطس عام 2024 أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه في تنفيذ هجمات على خطَّي الغاز نورد ستريم.

وأواخر سبتمبر 2022 رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب نورد ستريم1 و2، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدانمارك، وأعلن البلدان أن التفجيرات "متعمدة"، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها.