غدا بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثاني اللثانوية العامة، وتعقد الامتحانات وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حتى الخميس 27 اغسطس لطلاب النظام الجديد، بينما تستمر لطلاب النظام القديم وطلاب مدارس المكفوفين حتى الاثنين 31 أغسطس.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق" إنه سيتم عقد الامتحانات وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الدور الثانوية العامة، مع السماح بفتح اللجان قبل موعد الامتحان بوقت كاف لتفتيش الطلاب قبل الدخول، محذرا الطلاب من حمل الموبايل أو أي أجهزة الكترونية أخرى تساعد على الغش حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

وأضاف المصدر أنه سيتم عقد الامتحانات بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للدور الأول، بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، 15% أسئلة مقالية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يخوض الامتحانات 33 ألفًا و31 طالبًا وطالبة، داخل 36 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الاستعدادات لم تقتصر على تجهيز مقار اللجان، وإنما امتدت إلى مراجعة كل التفاصيل المرتبطة بسير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وهادئة ومنضبطة للطلاب منذ لحظة دخولهم اللجان وحتى انتهاء الامتحان.

وأضافت، في بيان صحفي أمس، أن الاستعدادات شملت الانتهاء من تجهيز اللجان والاستراحات، ومراجعة أعمال الصيانة، والتأكد من كفاءة المراوح ومبردات المياه، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وفي إطار تأمين العملية الامتحانية، جرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة، مع تفعيل منظومة الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي وهيئة الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، مع وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، كما تم التنسيق مع الأحياء لرفع مستوى النظافة بمحيط المدارس ومقار اللجان، بما يوفر الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وشددت أبو كيلة على أن الانضباط داخل اللجان وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب أمران لا يقبلان التهاون، مع الالتزام الكامل بكل القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة.

وأكدت منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن.

وأوضحت مدير المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعمل على مدار الساعة، في اتصال مباشر ومستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لضمان سرعة رصد أي موقف والتدخل الفوري لمعالجته، دون التأثير على انتظام العملية الامتحانية.

ووجهت أبو كيلة مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التواجد الميداني اليومي، والمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، وتذليل أية عقبات أمام رؤساء اللجان، مع الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتوفير المناخ الآمن والمستقر للطلاب.