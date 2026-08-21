تشهد محلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف بمحافظة البحيرة، تزامنا مع قرب حلول المناسبة، إقبالا من المواطنين على شراء الحلوى، وسط تنوع كبير في الأسعار والأنواع ما بين المحال التي تقدم منتجات مرتفعة السعر والفرشات الشعبية التي توفر حلوى بأسعار مخفضة تتناسب مع مختلف الفئات.

وتراوحت أسعار حلوى المولد بين 120 و250 جنيها للكيلو، بحسب النوع وجودة المنتج ومكان البيع، مع اختلاف أسعار حلوى "العلف" عن باقي الأنواع، فيما يزداد الإقبال على الأصناف الشعبية التي اعتاد الأهالي شراءها احتفالا بالمولد النبوي.

وقالت مروة محمد، موظفة، إنها تفضل شراء حلوى المولد من الفرشات الشعبية بسبب انخفاض أسعارها، مؤكدة أن شراء الحلوى يعد عادة متوارثة عن الأهل، مشيرة إلى أن "الحصان والعروسة" من أهم مظاهر الاحتفال بالنسبة للأطفال، ولا بُد من وجودهما في كل بيت خلال المولد.

من جانبه، قال سعيد علام، محاسب، إنه يفضل شراء الحلوى من المحال التي تتمتع بجودة جيدة، حرصا على أن يكون المنتج صالحا للاستهلاك ومدونا عليه تاريخا الإنتاج والصلاحية، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الاحتفال بالمولد النبوي مع الأسرة يظل عادة يحرص عليها.

وأوضح عصام الغنام، أحد أصحاب فرش بيع حلوى المولد، أن الإقبال الأكبر يكون على الأصناف الشعبية، خاصة السمسمية والفولية والحمصية، لافتا إلى أن الأسعار هذا العام تشهد استقرارا مقارنة بالعام الماضي، وتبدأ من نحو 120 جنيها للكيلو وتصل إلى 250 جنيها، حسب النوع والجودة.

وأضاف أن "الحصان والعروسة" يحظيان بإقبال كبير من المواطنين، باعتبارهما من أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مدن وقرى البحيرة، حيث تحرص الأسر على شرائهما للأطفال.

وأكد المهندس محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بتشديد الرقابة على مصانع ومحال بيع حلوى المولد، ومتابعة عمليات الإنتاج والتأكد من صلاحية المنتجات وتوافر البيانات القانونية، خاصة تاريخي الإنتاج والصلاحية.

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية للتصدي لأي محاولات للتلاعب أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.