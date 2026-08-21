القضاء الجزائري يعلن ضبط جماعة إجرامية مؤلفة من 50 شخصا

أعلن القضاء الجزائري، اليوم الجمعة، ضبط جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من 50 شخصا بينهم متورطون أجانب بتهمتي الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال.

وكشف بيان لمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، أنه جرى ضبط 25 منهم 24 من جنسية جزائرية، وموريتاني واحد، في حالة تلبس تم نشر اسمائهم، وذلك بعد التحفظ على ما يفوق 10 ملايين كبسولة من المؤثرات العقلية وأزيد من 33 كيلوجراما من الكوكايين.

كما أشار إلى تواجد 25 شخصا آخرين في حالة فرار من جنسيات مختلفة، جزائرية ومغربية وهولندية، مع تحديد هوياتهم كاملة.

وجرى تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية، أمس الخميس، حيث تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والتخزين والحيازة قصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جمعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.