ماريسكا عن انتقال مرموش إلى توتنهام: سنرى ما سيحدث

تحدث إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مستقبل المصري عمر مرموش، في ظل التقارير التي تربطه بالانتقال إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية رحيل مرموش إلى توتنهام، قال ماريسكا: «لا أعرف. عمر لا يزال هنا، ولا يزال معنا، ووضعه مختلف عن سافينيو. سنرى ما سيحدث».

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد أكد في وقت سابق أن إدارة توتنهام تشعر بتفاؤل متزايد بشأن إمكانية إتمام صفقة مرموش، بعدما قطعت المفاوضات شوطًا متقدمًا خلال الأيام الماضية.

وأوضح رومانو أن توتنهام توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع اللاعب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما تتواصل المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وأضاف أن النادي اللندني يثق في قدرته على حسم التعاقد مع مرموش خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقترابه أيضًا من إتمام صفقة البرازيلي سافينيو.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وخاض المهاجم المصري 36 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أخرى.

وتأتي احتمالية رحيل مرموش في ظل رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة، خاصة مع عدم وضوح دوره الأساسي تحت قيادة ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث على ملعب «الاتحاد»، في أول مباراة رسمية لماريسكا مع الفريق في المسابقة، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد.

ولن تكون مهمة مانشستر سيتي سهلة أمام بورنموث، الذي حقق أفضل مركز في تاريخه بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما أنهى المسابقة في المركز السادس وحجز مقعده في الدوري الأوروبي.