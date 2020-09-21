 الكويت: شفاء 762 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 90 ألفا و930 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 762 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 90 ألفا و930 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:42 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و930 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ762 حالة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و168 حالة.


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