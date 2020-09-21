أوكرانيا تسجل 2675 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت أوكرانيا 2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 178 ألفا و353 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت 26 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3583 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 672 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 78 ألفا و184 حالة.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 275، تليها منطقة خاركيف بـ245، ثم لفيف بـ201، ومنطقة ترنوبل بـ192، ومنطقة أوديسا بـ188 حالة.