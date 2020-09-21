قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة ستطلق منصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg بشكل رسمي مع بداية العام الدراسي، لافتًا إلى زيادة الإقبال على المنصة، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية في مجال البرمجيات، مشيرًا إلى أن الإطلاق يأتي في إطار تحديد خطة العام الدراسي بمنظومة التعليم الهجين.

وأوضح أن منظومة التعليم الهجين تشمل الحضور الشخصي والتعليم عبر المنصات الإلكترونية، قائلًا إن المنصة التي أطلقتها الوزارة خاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى أن المنصة تمكن الطلاب وأعضاء التدريس من الحصول على بريد إلكتروني رسمي من الوزارة، متابعًا أنها تتيح التواصل بين الطلاب والمدرس، وتقديم دروس افتراضية مباشرة، واجتماعات ولقاء مع الطلبة، وإرشاد أكاديمي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، بجامعة القاهرة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأمانة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.