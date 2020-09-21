طارق شوقي: نعمل على تغيير مناهج التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم الفني لا يُسلط عليه الضوء مثل نظيره العام، لافتًا إلى أن الفني كمنظومة به أكثر من 200 تخصص.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن منظومة التعليم الفني كبيرة وضخمة يتم فيها «تغيير جلد مشابه لما يحدث في التعليم العام»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن التعليم الفني أصبح مبنيًا على فكرة الجدارات وضمان وجود مهارة، قائلًا إن الوزارة تعمل على تغيير المناهج بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتفاوض لمدة عامين مع ألمانيا لعمل هيئة للجودة بمشاركة ألمانية دولية لاعتماد المناهج الجديدة والشهادات، متابعًا أن من يحصل على شهادة من التعليم الفني تصبح معتمدة من الخارج.