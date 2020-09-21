السودان: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠ اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء حالة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي للأيام من الأثنين إلى الخميس الماضيين، أن الحالات الثلاث سُجلت في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٥٢٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٥٥٥ حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٦٠ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.