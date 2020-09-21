مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية رقم GM3506 من طراز الإيرباص A319، قادمة من مدينة زيورخ السويسرية، وذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الوزارات الأخري والجهات المعنية لتنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة .

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الرحلة بالورود احتفالاً بوصول أولى رحلات الشركة عقب استئناف الحركة الجوية، وقامت مصر للطيران للخدمات الأرضية بإستقبال وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار