 الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير ليتقدم جنازة المشير طنطاوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير ليتقدم جنازة المشير طنطاوي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 3:57 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير؛ ليتقدم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك