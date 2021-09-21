الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير ليتقدم جنازة المشير طنطاوي

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير؛ ليتقدم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.