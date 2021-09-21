 البحوث الإسلامية ينعي المشير طنطاوي: دوره بارز في حماية الوطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحوث الإسلامية ينعي المشير طنطاوي: دوره بارز في حماية الوطن


نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:23 ص

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال المجمع في بيان صحفي له، إن الفقيد كان له دور بارز في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية.

كما تقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته.

 


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