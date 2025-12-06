رئيس باكستان: هناك آفاق هائلة للتعاون مع فنلندا في عدة مجالات

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أن هناك آفاق هائلة للتعاون مع فنلندا، خاصة في مجالات الأعمال والتعليم والتحول الأخضر والرقمنة والتعدين والاتصالات.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها زرداري إلى نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 108 ليوم الاستقلال، حسبما أفاد (راديو باكستان) اليوم السبت.

وقال زرداري - في رسالته - إن باكستان تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع فنلندا.. مضيفا أن هلسنكي حققت منذ استقلالها تقدما لافتا في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتكنولوجيا الحيوية والغابات والعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن محافظة فنلندا على صدارتها في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم لثماني سنوات على التوالي يشير إلى الموهبة الفذة للشعب الفنلندي وصموده وإبداعه.