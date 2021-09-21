أمريكا: ملتزمون بالعمل مع كوريا الجنوبية في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا

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جددت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع كوريا الجنوبية في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أهمية التحالف الثابت مع سول لتعزيز السلام العالمي والأمن والازدهار.

وذكر أن التحالف الدائم والصداقة بين الشعبين الأمريكي والكوري مبنيان على قيم الديمقراطية المشتركة، لافتا إلى أن أزمة كورونا عززت أهمية الأسرة والصداقة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بمناسبة عيد تشوسوك عن تطلعه إلى عام مزدهر قادم، متمنيا للكوريين في جميع أنحاء العالم عيدا آمنًا وسعيدًا.