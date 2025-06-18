جيش الاحتلال يهاجم أهدافا عسكرية في طهران

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان له: "يشن سلاح الجو الآن هجوما على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقة طهران".

فيما أفاد التلفزيون الإيراني بـ"‌‏سماع دوي انفجارات في جهة لويزان وميدان نوبنياد في (شمال شرقي) طهران، وفي كرج غربي العاصمة".

من جهته، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بـ"رد قوي"، مؤكدًا أن "إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها، والقوات المسلحة في حالة تأهب".



