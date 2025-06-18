وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم تدمير مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني

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زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تدمير طائرات سلاح الجو، مساء الأربعاء، لمقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن إسرائيل ستواصل استهداف قيادات الأمن الداخلي للنظام الإيراني.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، عصر الأربعاء، بوقوع هجمات وانفجارات جديدة في مناطق متفرقة من إيران، منها طهران وكرج.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد تعرض مطار كرج بايام لانفجار. كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مناطق من طهران، منها: قلعة حسن خان، وشرق طهران، وحاكمية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو يهاجم أهدافًا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا عسكرية للنظام الإيراني في منطقة طهران».

من جانبها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن مصدر أمني قوله إن «الجيش يهاجم أهدافًا نووية في طهران، ضمن موجة الهجمات الحالية».