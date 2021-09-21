وزير الخارجية يشارك في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يُشارك سامح شكري، وزير الخارجية، الآن في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مُستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك، حسبما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء.

في مُستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك…وزير الخارجية #سامح_شكري يُشارك الآن في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

🇪🇬🤝🇺🇳@UN pic.twitter.com/KFroYM4KO7 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 21, 2021

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.