الاتحاد الأوروبي متضامن مع فرنسا في أزمة «عقد الغواصات»

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد الـ27 أعربت عن "تضامنها" مع فرنسا على خلفية إلغاء عقد الغواصات الذي كان مبرما مع أستراليا.

وقال بوريل في تصريح أمس الاثنين، بعد لقاء جمعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد أعربوا عن تضامنهم مع فرنسا فيما يتعلق بالوضع مع إلغاء عقد للغواصات مع أستراليا.

وتأزمت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن شراكة أمنية ودفاعية بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وإلغاء الأخيرة عقدا لشراء غواصات فرنسية كلفته عشرات مليارات الدولارات.

وقد وصفت باريس ذلك بالطعنة في الظهر واستدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.