 أمين عام الناتو: تعبئة بوتين للجيش خطوة خطيرة ومتهورة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 4:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

أمين عام الناتو: تعبئة بوتين للجيش خطوة خطيرة ومتهورة

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 3:44 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن التعبئة الجزئية للجيش التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد خطوة "خطيرة ومتهورة".

وأعلن بوتين في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك