أمين عام الناتو: تعبئة بوتين للجيش خطوة خطيرة ومتهورة

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن التعبئة الجزئية للجيش التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد خطوة "خطيرة ومتهورة".

وأعلن بوتين في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.