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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ووفقا لمصادر طبية، ارتقى ٩٥ شهيد منذ فجر الاثنين، أغلبيتهم في مدينة غزة والشمال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وارتقى ٣٣ شهيدا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف استراحة الباقة على شاطئ بحر مدينة غزة قبل وقت قصير من استهدافين بشارع الوحدة أديا لاستشهاد ستة فلسطينيين.

وكان ١٣ فلسطينيا ارتقوا في قصف استهدف بركس اسليم في منطقة عسقولة بحي الزيتون، فيما استشهد ستة فلسطينيين بقصف سوق البسطات بالشجاعية وخمسة مواطنين من عائلة كساب في نفس الحي.

وصباح اليوم الثلاثاء، وصل إلى مشفى الشفاء ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى من منتظري المساعدات جنوب غرب المدينة.

وارتقى اربعة شهداء باستهداف الاحتلال عند دوار حلاوة بجباليا البلد.

وارتقي ستة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة ببلدة الزوايدة وسط القطاع. كما استشهد مواطن وأصيب ٤٤ آخرين جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة.

واستشهد ٢٩ فلسطينيا خلال ٢٤ ساعة جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، وصل مشافي قطاع غزة ٢٨ شهيدا بينهم ٣ شهداء انتشال، و ٢٢٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٦٥٣١ شهيدا و١٣٣٦٤٢ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٦٢٠٣ شهداء و٢١٦٠١ مصاب.