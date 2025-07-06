البرازيل تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دا سيلفا، خلال قمة قادة مجموعة "بريكس" التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وقال: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وقتل المدنيين الأبرياء دون تمييز، واستخدام الجوع كسلاح حرب".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية.

وتعقد القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة بريكس في الفترة من 6 إلى 7 يوليو الجاري في ريو دي جانيرو بالبرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريك" تأسست عام 2006 من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011 لتتحول إلى "بريكس"، وهي منصة دولية للتشاور والتعاون.

وفي أغسطس2023، انضمت إلى المجموعة كل من مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران في إطار التوسعة، بينما أعلنت البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية، في يناير 2025 عن انضمام إندونيسيا أيضًا.

ولا تمتلك "بريكس" أمانة عامة، بل تُدار أعمالها من قِبل الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية ومدتها عام واحد.