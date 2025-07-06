روسيا تعلن تعليق الرحلات الجوية من عدة مطارات في البلاد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية من عدة مطارات في البلاد.

وأكدت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، في بيان لها اليوم، إلغاء 171 رحلة وصول ومغادرة في مطار شيريميتيفو في موسكو، بالإضافة إلى تعليق 56 رحلة.

وتابع البيان: "اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، تم تعليق وصول ومغادرة 90 رحلة من مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج، بالإضافة إلى تأخير 37 رحلة مغادرة لأكثر من ساعتين".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه يجري تطبيق القيود لضمان سلامة الرحلات الجوية، وهي أولوية لجميع شركات القطاع دون استثناء، مضيفة أنه حاليا هناك 6 مطارات متوقفة مؤقتا: "إيفانوفو (يوجني)، كالوجا (جرابتسيفو)، بسكوف، سانت بطرسبرج (بولكوفو)؛ تامبوف (دونسكوي)، موسكو (شيريميتيفو)".

ولفتت الوكالة إلى أن الوضع تحت السيطرة، وأن نظام النقل الجوي الروسي يعمل بكفاءة عالية