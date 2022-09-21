صلاح محسن ردا على طلبه الرحيل: الأهلي أكبر نادي في إفريقيا

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بعدما ارتبط اسم صلاح محسن، لاعب الأهلي، بمطالباته بالرحيل عن الفريق الأحمر بعدمات وضع في قائمة الانتظار للموسم الجديد، أثار صلاح محسن الجدل من جديد عبر رسالة غامضة.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: «هرد تاني أنا في أكبر نادي في إفريقيا، إزاي بقى هيكون في نادي مثل الأهلي وأفكر بس أروح أي نادي تاني».

وأضاف: «فعلا اللي ليه ضهر مش بيضرب عليه، معايا اللي أحسن من أي حد».

وأشارت تقارير صحفية أن صلاح محسن تمسك بالرحيل عن الأهلي بشكل نهائي وذلك بعد قدوم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد.