قمة طارئة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، قمة طارئة حول الوضع في أوكرانيا.

وتسيطر الأزمة الأوكرانية على لقاءات زعماء العالم، واليوم هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشدة، روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا مؤكدا على دعمه المستمر لكييف.

وأضاف بايدن أن "روسيا خرقت قواعد ومواثيق الأمم المتحدة بهجومها على أوكرانيا، ولا أحد غير روسيا سعى إلى النزاع في أوكرانيا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى بتهديدات نووية مدمرة"، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية في أوكرانيا تتعلق بإنهاء حق كييف في الوجود كدولة".

وخلال أسبوع، يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات في أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي ينطلق اليوم الثلاثاء.

وهذا العام، يعقد الاجتماع السنوي للأمم المتحدة للمرة الأولى حضوريًا بعدما كان يجرى عبر الإنترنت في العامين الماضيين بسبب أزمة وباء كورونا.