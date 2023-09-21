زيلينسكي يجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مشرعين أمريكيين في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، اليوم الخميس، إذ يشكك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات إلى أوكرانيا رغم التقدم البطيء في مواجهة القوات الروسية.

وبعد سعيه لحشد الدعم الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك، توجه زيلينسكي إلى واشنطن حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة عسكريين في وزارة الدفاع (البنتاجون)، كما سيلقي خطابا في المساء في متحف الأرشيف الوطني، بحسب وكالة "رويترز".

وبالرغم من أن بايدن وأغلب زعماء الكونجرس ما زالوا يدعمون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا، سيواجه زيلينسكي حشداً أكثر تشدداً مما كان عليه عندما زار واشنطن قبل تسعة أشهر.

واجتمع زيلينسكي مع زعماء مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومع لجان الأمن القومي، مرتديا الزي العسكري الأخضر؛ ليعكس مكانته كقائد في وقت الحرب.

وتزايد عدد الجمهوريين المشككين في جدوى مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات أمنية وإنسانية بنحو 113 مليار دولار لحكومة زيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.