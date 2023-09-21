الجيش الأوكراني يقصف منطقة بيلجورود الروسية أكثر من 100 مرة خلال 24 ساعة

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية أكثر من 100 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف، إن في منطقة شيبيكينسكي تعرضت بلدة ماكسيموفكا لقصف مدفعي وللأسف لقي شخص حتفه، حيث كان يقود سيارته عندما سقطت قذيفة بجواره ما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف جلادكوف، أن شخصين آخرين أصيبا بجروح، كما لحقت أضرارا بمسكنين خاصين في البلدة.

وقال جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت 12 قذيفة هاون على بلدة سيريدا في منطقة شيبيكينسكي وثلاث قذائف مدفعية على بلدة نوفايا تافولجانكا و4 قذائف هاون على بلدة بيليانكا و5 قذائف هاون على بلدة موروم".