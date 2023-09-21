 تقارير إعلامية أوكرانية: كييف تقصف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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تقارير إعلامية أوكرانية: كييف تقصف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم

كييف-د ب أ
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:14 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:14 م

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن الجيش الأوكراني شن هجمة جوية ضخمة خلال الليل على قاعدة ساكي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر في جهاز الاستخبارات الأوكراني، اليوم الخميس، أن الهجوم كان عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الأوكراني والبحرية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأكد جهاز الاستخبارات الأوكراني، أن "أضرارا جسيمة" لحقت بالتقنية الروسية في مطار ساكي في غرب شبه جزيرة القرم قرب يفباتوريا، مضيفا أن مقاتلات روسية كانت متمركزة هناك.

وأضاف أن مطار ساكي يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المقاتلة المسيرة إيرانية الصنع.

وبدأت أوكرانيا الهجوم على شبه جزيرة القرم في أغسطس 2022، بعد نحو 5 أشهر من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، استهدف الأوكرانيون الدفاعات الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم عدة مرات.


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