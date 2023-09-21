زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا يجب الموافقة على تخصيب السعودية لليورانيوم

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب تقارير ترجح انفتاحه على اتفاق محتمل مع السعودية، من شأنه أن يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل الاعتراف بإسرائيل.

ووسط التقارير التي تفيد بتوجيه نتنياهو لخبراء نوويين إسرائيليين بارزين بالمشاركة في مفاوضات بشأن صفقة بين الولايات المتحدة والسعودية، قال لابيد إن نهجاً يسمح بتخصيب السعودية لليورانيوم "متهور"، محذراً من أنه سيؤدي إلى "سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط"، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح لابيد، وهو رئيس حزب "يش عتيد" في مقطع فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، لكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، على حد قوله.

كما هاجم لابيد ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنه "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، يجب أن نمتلكها أيضاً"، قائلاً: "لقد تحدث ولي العهد السعودي بالفعل عن إمكانية امتلاك السعودية أسلحة نووية، لقد حارب نتنياهو طوال حياته مثل هذه التحركات.

وهذه هي أسس استراتيجيتنا النووية". وجدد لابيد التأكيد على موقفه المتمثل في أنه لا يتعين على إسرائيل التخلي عن ما أسماه بـ"مصالحها الأمنية" لصالح السياسة، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل عدم الموافقة على أي نوع من تخصيب اليورانيوم في السعودية". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقريراً يفيد بأن نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات بين البلدين، بل وسعى للتوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة.