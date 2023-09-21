ميتا تعلن إطلاق المرحلة الأولى من النظام المحدث لهوية فيسبوك

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقعي فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي عن إطلاق المرحلة الأولى من النظام المحدث لهوية فيسبوك الذي يركز على تعزيز الاستكشاف والتواصل، حيث حصلت المنصة على شعار مجدد باللون الأزرق الغامق مع بعض التعديلات الصغيرة ليكون تصميما محدثا أكثر قوة.

وذكرت ميتا أن التغيير الدقيق في الشعار يتضمن تعبيرا أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لمنصة فيسبوك، ولا يبدو هذا التغيير للوهلة الأولى ملحوظا، موضحة أن تغيير الشعار إلى الحرف الصغير يجعله قابلا للوصول بصريا بشكل أكبر في التطبيق مع تباين أقوى لتمييز الحرف.

وتهدف ميتا من خلال هذه التغيرات الدقيقة والمهمة إلى التأكد من أن الشعار المحدث يبدو مألوفا وديناميكيا، وتحقيق التوازن البصري مع الشعور بالانطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاثة دوافع رئيسية وراء تطور شعار فيسبوك، وهي: تعزيز العناصر الشهيرة للعلامة التجارية لإنشاء هوية فيسبوك المميزة والمتجددة، وتوحيد كيفية ظهور علامة فيسبوك التجارية عبر المنتجات المختلفة، وإنشاء مجموعة واسعة من الألوان المرتكزة على اللون الأزرق الأساسي بحيث تكون شاملة ونابضة بالحياة.

واستخدمت ميتا في الشعار خطها المخصص (Facebook Sans) لإعادة تصميم العلامة النصية والشعار من أجل الوصول إلى الهوية الجديدة وتحسين الوضوح بشكل عام عبر فيسبوك، حيث تحقق التحسينات الجديدة تناغما أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق، وطورت كذلك لوحة ذات ألوان جديدة، حيث صممت مجموعة جديدة من الألوان والدرجات ونسب التباين الفريدة بالنسبة لعلامة فيسبوك التجارية وحسنتها لسهولة الوصول إليها، في حين ظل اللون الأزرق هو اللون الأساسي.

ومن خلال لوحة الألوان الموسعة جلبت الشركة المزيد من ردود الفعل وعدلت الألوان لتتوافق مع إرشادات إمكانية الوصول، بحيث تكون الأيقونات واضحة بأي حجم، ومرنة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة، ويسهل على الأشخاص التفاعل معها، وتعد ردود الفعل طريقة مرئية للأشخاص للرد على منشور أو تعليق أو قصة، كما أنها وسيلة مفيدة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم أثناء تفاعلهم مع ما يكتشفونه عبر فيسبوك.

ويتضمن هذا الإصدار الأولي من التحديثات التصميمية للتطبيق الشعار والعلامة النصية المعاد تصميمهما، بالإضافة إلى لوحة الألوان المحدثة وردود الفعل والأيقونات، وتعتزم الشركة مستقبلا طرح المزيد من التحديثات.