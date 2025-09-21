استشهاد 32 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 32 فلسطينيا، منذ فجر اليوم الأحد، جراء غارات وقصف القوات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر مصادر طبية قولها، إن "26 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شهيدين، وإلى مستشفى العودة شهيد، ومستشفى ناصر 3 شهداء".

ووفق الوكالة، "تُفجّر قوات الاحتلال مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، الذي يتعرض منذ أيام إلى قصف عنيف ومكثف، بهدف اجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب".