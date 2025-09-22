صحة غزة تعلن خروج مستشفيين عن الخدمة جرّاء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، خروج مستشفيين في مدينة غزة عن الخدمة، بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى وقوع هجمات إسرائيلية في محيط مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة أيضاً.

وأضافت: "الاحتلال يتعمد، وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع".

وتابعت: "جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى، والجرحى من الوصول إليها".

توغل إسرائيلي متواصل في غزة

وبعد مرور نحو عامين على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تصف إسرائيل مدينة غزة بأنها آخر معاقل "حماس"، ويواصل الجيش الإسرائيلي هدم المباني السكنية التي يزعم أن الحركة تستخدمها منذ أن شنت إسرائيل هجومها البري على المدينة هذا الشهر.

وذكر سكان من غزة، الاثنين، أن دبابات إسرائيلية توغلت في حي الشيخ رضوان، وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، حيث يقع المستشفيان، بينما توغلت دبابات في حي تل الهوى جنوب المدينة باتجاه الأجزاء الغربية للمدينة، وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم مركبات مفخخة، فُجرت عن بعد، لتفجير عشرات المنازل في المنطقتين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي اجتماع عقد، الاثنين، في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمهم على القضاء على "حماس"، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، والتأكيد على ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل.