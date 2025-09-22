موجة مقاطعة ضد أوبر بعد شراكتها مع شركة إسرائيلية

تشهد شركة "أوبر" الأمريكية حملة مقاطعة واسعة عقب إعلانها عن استثمارات بعشرات ملايين الدولارات في شركة "فلايتريكس" الإسرائيلية المتخصصة في توصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيرة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الشراكة بين الشركتين الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى دمج خدمات "فلايتريكس" ضمن "أوبر إيتس" التابعة لـ"أوبر"، بما يتيح تقديم خدمات توصيل أسرع وأكثر استدامة، خاصة في المدن المزدحمة.

ونقلت الصحيفة عن شركة "أوبر" أنها تخطط لإطلاق التجارب التشغيلية الأولى لهذه الخدمة في عدة مدن أمريكية قبل نهاية 2025، حيث ستركز في المرحلة الأولى على توصيل الطعام والسلع الاستهلاكية على أن تشمل قطاعات أخرى لاحقا.

هذا التعاون أثار حفيظة العديد من الناشطين والمتضامنين مع الفلسطينيين، والذين عبروا عن رفضهم الشديد لما تقدمه الشركة الأمريكية من دعم لدولة إسرائيل التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ عامين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

و خلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

ودعت الهيئة العالمية لأنصار النبي (أهلية مهتمة بالمقاطعة)، عبر ملصق ترويجي، إلى ضرورة مقاطعة "أوبر"، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي أبرمتها تعد "شراكة مع المحتل".

وحمل الملصق الترويجي للهيئة شعار "كل مشوار عن طريق أوبر تمويل للاحتلال"، كما حمل هاشتاج "قاطعوا أوبر".

وكتب الأمين العام للهيئة محمد الصغير على حسابة بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "قاطعوا أوبر، ولا تجعلوا أموالكم أداة لمساعدة للاحتلال، ووسيلة لقتل إخوانكم في غزة!".

من جانبه، قال بروفيسور الإعلام السياسي، الأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود، أحمد بن راشد بن سعيّد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أيها المسلمون، أيها الأحرار، قاطعوا أوبر، وتذكّروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدعَ شيئاً ابتغاءَ الله إلا آتاك خيراً منه".

بينما ذكرت صفحة "فلسطين بوست" على منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية: "بينما يواصل العالم مقاطعة الاحتلال، أوبر تعلن إطلاق خدمة التوصيل عبر الطائرات المسيرة بشراكة إسرائيلية".

وفي يونيو 2023، أنهت "أوبر" وجودها في إسرائيل بشكل كامل، بسبب ضعف الطلب والظروف التشغيلية غير المواتية، وذلك بعد العمل لنحو 9 سنوات في تل أبيب.

وجراء المقاطعة الاقتصادية، أعلنت شركات غربية إغلاق أبوابها في بعض دول المنطقة، مثل "كارفور" و"كنتاكي" و"بيتزا هت"، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء المقاطعة وتداعيات استمرار الإبادة.

وبحسب موقع وصلة للاقتصاد الإسرائيلي (خاص)، فإن 60 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أنشطتها عام 2024.

كما تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنحو 70% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2023، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي، حيث انخفضت إلى 952 ألف سائح في 2024، بعدما كانت 3 ملايين سائح خلال 2023.

كذلك تضررت الكثير من الشركات الأمريكية جراء المقاطعة الشعبية، مثل "دومينوز"، و"ماكدونالدز"، و"ستاربكس".