واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، كتابة اسمه بين عمالقة كرة القدم العالمية، بعدما تأكد تواجده ضمن قائمة العشرة الأوائل المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2025، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته، والسادسة من حيث إجمالي الحضور في الجائزة المرموقة.

وكشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن ترتيب المرشحين من المركز الحادي عشر وحتى الثلاثين، والذي خلا من اسم محمد صلاح، ليصبح حضوره في قائمة العشرة الأوائل مؤكداً.

وتُقيم المجلة الفرنسية العريقة مساء اليوم، الاثنين، حفل النسخة الـ69 من جائزة الكرة الذهبية بالعاصمة باريس، للكشف عن هوية الفائز بالجائزة الفردية الأعرق في عالم كرة القدم.

وتتجه الأنظار نحو الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، الذي يُعد أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج فريقه بخماسية الموسم الماضي.

في المقابل، يدخل محمد صلاح سباق المنافسة بقوة بعد موسم استثنائي قاد خلاله ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» وحصوله على لقب هداف المسابقة.

وجاءت مراكز صلاح في السنوات السابقة على النحو التالي:

1- 2018: المركز السادس برصيد 188 نقطة.

2- 2019: المركز الخامس برصيد 178 نقطة.

3- 2021: المركز السابع برصيد 121 نقطة.

4- 2022: المركز الخامس برصيد 116 نقطة.

5- 2023: المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة فقط.

6- 2024: لم يكن ضمن المرشحين الثلاثين.