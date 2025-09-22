مسلم ينفصل عن زوجته يارا تامر بسبب مشاكل عائلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مغني المهرجانات مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، بسبب مشاكل عائلية، تسببت في حدوث فرقة بينهم.

ونشر مسلم من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، رسالة وضح فيها أسباب الطلاق حيث كتب: «تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس».

وتابع مسلم: «حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل».

واختتم مسلم رسالته: «مش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف».