 مسلم ينفصل عن زوجته يارا تامر بسبب مشاكل عائلية - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 9:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مسلم ينفصل عن زوجته يارا تامر بسبب مشاكل عائلية


نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 8:47 م

أعلن مغني المهرجانات مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، بسبب مشاكل عائلية، تسببت في حدوث فرقة بينهم.

ونشر مسلم من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، رسالة وضح فيها أسباب الطلاق حيث كتب: «تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس».

وتابع مسلم: «حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل».

واختتم مسلم رسالته: «مش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك