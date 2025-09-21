زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد الاعتراف بدولة فلسطينية

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، بقرار بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفا القرار بأنه "كارثة دبلوماسية."

وقال لابيد، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إنها خطوة سيئة ومكافأة للإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف: "كان من الممكن لحكومة إسرائيلية قادرة على أداء مهامها أن تمنع ذلك، من خلال عمل ذكي وجاد، ومن خلال حوار دبلوماسي محترف، ومن خلال حملة دعم ومناصرة مناسبة."

واتهم لابيد، الذي يمثل حزبه يش عتيد (هناك مستقبل) تيار الوسط في الحياة السياسية الإسرائيلية، أيضا الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسئولية عن "كارثة أمنية" و"أزمة دبلوماسية" على حد سواء.

وكتب لابيد في منشوره: "الحكومة، التي جلبت علينا أسوأ كارثة أمنية في تاريخنا، باتت الآن تتسبب في أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.