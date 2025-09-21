جماهير الزمالك تحجز 400 تذكرة لمساندة بيراميدز أمام الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

أعلن نادي بيراميدز شراء 1500 تذكرة لمباراته المنتظرة أمام أهلي جدة السعودي، المقررة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بهدف ضمان دعم جماهيري قوي للفريق في هذه المواجهة التاريخية.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن هذه الحصة تمثل 5% من إجمالي تذاكر اللقاء، حيث سيتم توزيعها على أنصار بيراميدز الحاضرين.

وفي خطوة تضامنية، كشفت رابطة مشجعي الزمالك في جدة، برئاسة محمد الأسواني، عن حجز 400 تذكرة لدعم بيراميدز في مهمته القارية، ليحظى الفريق المصري بمؤازرة مزدوجة من أنصاره ومن جماهير الزمالك.

ويمنح الفوز في هذه المواجهة لقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا – آسيا – أوقيانوسيا)، إضافة إلى بطاقة التأهل لملاقاة بطل الأمريكتين، على أن يواجه الفائز لاحقًا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي الكبير.