جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في الفاشر بالسودان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء "تدهور الأوضاع السريع" في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر أمس السبت، إن المدنيين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من الصراع المدمر الدائر في البلاد.

وجاء البيان بعد يوم واحد من مقتل 70 شخصا على الأقل في هجوم استهدف مسجدا بالمدينة المحاصرة، التي تعد عاصمة الولاية الأخيرة التي ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.

وقالت القوات المسلحة السودانية إن الهجوم نفذته قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تخوض قتالا مع الجيش من أجل السيطرة على البلاد منذ أبريل 2023.

وأوضح دوجاريك قائلا: "مع بقاء الفاشر تحت حصار مشدد تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم، تصاعدت الهجمات التي تطال المدنيين بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة، فيما أفادت تقارير بأنه تم إجبار غالبية سكان مخيم أبو شوك للنازحين على الفرار جراء القصف والغارات المتواصلة."

وشدد دوجاريك على أن "القتال يجب أن يتوقف الآن."

وفي تقرير خاص صدر يوم الخميس الماضي، ذكر مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة العامة أن الفاشر تبدو وكأنها على وشك السقوط في أيدي قوات الدعم السريع، وأن هذه القوات تسيطر على الأرجح على مخيم أبو شوك للنازحين داخليا.

وأفاد المختبر بأنه توصل إلى هذا التقييم استنادا إلى حقيقة استخدام قوات الدعم السريع أسلحة متطورة، في حين لا يمتلك الجيش ما يكفي من القوات والإمدادات للدفاع عن المدينة.