رمضان صبحي في قضية التزوير: لم أذهب للمعهد مطلقا واستخدمت إثبات القيد لإتمام إجراءات السفر للخارج فقط

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام رمضان صبحي بتزوير مستندات رسمية لتمكين شخص آخر من أداء الامتحانات بدلًا منه بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، عن أقوال اللاعب في القضية.

وقال اللاعب رمضان صبحي في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم المقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، إنه بعد عودته إلى مصر حوّل قيده إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة عام 2019 أو 2020 تقريبًا.

وأضاف أنه لم يذهب إلى المعهد مطلقًا ولم يحضر أية محاضرات أو امتحانات، وأن كل ما كان يهمه هو استخراج إثباتات القيد لاستخدامها في إنهاء إجراءات سفره للخارج ومعسكراته الرياضية، وتقديمها إلى منطقة التجنيد والجوازات لتسهيل استخراج تصاريح السفر.

كما أكد أنه لم يعرف أحدًا من العاملين أو أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ولم يدخل أي امتحان رسمي طوال فترة قيده، لافتًا إلى أن الأمر كان يقتصر على المعاملات مع طارق المصري، الذي كان يتولى استخراج الأوراق وتسليمها له.

وأنهى أقواله موضحًا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من معسكر تدريبي في تركيا يوم 29 يوليو الماضي، حيث أُبلغ بوجود تشابه أسماء، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة أبو النمرس وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإحالة اللاعب رمضان صبحي رمضان إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاشتراك مع المتهم في واقعة التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.