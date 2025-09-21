قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن صور زيارة ملك إسبانيا وزوجته في مصر «دعاية تساوى ملايين الدولارات»، مشيرا إلى أن مرافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي مع الملك الإسباني وزوجته، خلال زيارة الأهرامات؛ منح الزيارة زخما والتقاط العديد من الصور.

وأضاف خلال تصريحات برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» أن الجولة شملت زيارة المعالم الأثرية في الأقصر، مثل معبد الملكة حتشبسوت ومتحف الأقصر ووادي الملوك، لافتا إلى الإقامة في «وينتر بالاس» الذي يطل على نهر النيل.

وأوضح أن الجانب الإسباني «كان له يد في الإضاءة الجميلة جدًا لمعبد حتشبسوت» بفضل البعثات الإسبانية التي تعد من أكبر البعثات الأجنبية العاملة في مصر، موضحا أن إسبانيا تعد من البلدان التي لها 14 بعثة أثرية في مصر ضمن 300 بعثة أجنبية تعمل في مصر.

وأكد أن اليوم كان «حارًا جدًا»، مشيرا إلى أن الملك والملكة استمتعا جدًا بهذه الجولة التاريخية، والتقيا بالعديد من عمال الآثار والسياح الإسبان.

وشدد أن مصر آمنة ولها خصوصية، معتبرا أن وعي السياح تحسن كثيرًا بفضل التجارب الإيجابية للزوار السابقين وشركات السياحة التي تعرف حقيقة الأوضاع، في ظل الحديث عن تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتحدث عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الكبير المزمع في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى استمرار العمل على الدعاوى، مع تجهيزات وتنقلات الضيوف وتجهيز الفنادق، مؤكدا أن هناك فريق عمل يرأسه رئيس الوزراء لمتابعة التحضيرات عبر جهات الدولة المختلفة.

وأضاف أن عدد المدعوين للافتتاح سيكون «لا بأس به ومن مستويات مختلفة ولكن لا يمكن الإعلان عنه مسبقا».

وأشار إلى وضع الاستعدادات في المطارات لمعرفة مواعيد وصول الضيوف، وعدد الأيام التي سيقيمونها في مصر، مضيفا أن فريق عمل متكامل ينسق هذه الأمور.



